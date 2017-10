Kingsman 2: El circulo dorado

Estreno en Chile: Jueves 28 de Septiembre.

La base de operaciones de Kingman, la solapada y prestigiosa agencia de espías, es atacada por un enemigo en las sombras llamado El Círculo Dorado. Esta vez Eggsy (Taron Egerton), de nombre clave Galahad, y su compañero Merlin (Mark Strong) se ven desesperadamente obligados a buscar ayuda con la agencia Statesman, su homólogo yanqui, quienes tienen por tapadera una destilería de bourbon. Imagínense lo que ocurre al juntar estirados ingleses con poco ortodoxos gringos, una película de acción y comedia para agarrarse la guata riendo durante dos horas y media.

Kingsman es una serie de comics (Dave Gibbons, Mark Millar) y tuvo su primera aparición en pantalla con la película de mismo nombre el año 2014. Trata las aventuras de Eggsy, un desordenado joven inglés, casi un delincuente, quién por el heroico acto de su padre muerto en una operación militar encubierta, tiene la oportunidad de ingresar a la prestigiosa agencia de espías Kingsman, la que tiene por tapadera una tradicional sastrería en el centro de Londres.

Esta vez el enemigo es Poppy, una villana completamente loca interpretada por Julianne Moore (Boogie Nights, Magnolia.. y una lista interminable de películas) quien se empeña en desbaratar la agencia Kingsman al ser los únicos que podrían frustar sus planes del control mundial del tráfico de drogas. Poppy tiene su base de operaciones en medio de la selva con instalaciones decoradas al estilo “American Grafitti” rodeada de guardias fuertemente armados, robots y toda la tecnología a su servicio para su seguridad. Desde ahí maneja su imperio vistiendo a lo Martha Stuart para cocinar hamburguesas en su fuente de soda o escuchar en su teatro privado a Elton John, a quien tiene secuestrado y obliga constantemente a tocar canciones para su deleite.

Por otra parte los nuevos aliados de Eggsy son la agencia de espías norteamericana Statesman, un grupo de tejanos malportados, buenos para beber y escupir en todas partes. Esta agencia tiene como líder a Champagne (Jeff Bridges), Whiskey (Pedro Pascal), Tequila (Channing Tatum) y Ginger (Halle Berry); quienes son la contraparte alcohólica de la Sastrería Kingsman, quienes obtienen sus nombres claves de las leyendas Artúricas (Merlín, Galahad, Arthur, etc.).

Finalmente se les une Harry Hart (Colin Firth), el mentor de Eggsy, quien supuestamente muerto en la primera película Kingsman debe reinsertarse en las actividades de espía para detener los planes de la desquiciada Puppy con su organización The golden Circle y ayudar a Eggsy a salvar a su novia. (No es spoiler pues aparece vivo en el trailer).

La película es dirigida por Matthew Vaughn (Stardust, Kick Ass) con guión de Jane Goldman (Miss Peregrine, Kick ass) durante dos horas veinte minutos nos presentan una divertidísima historia de espías y comedia llena de enredos, acción, explosiones, extrema violencia y chistes políticamente incorrectos.

La banda sonora esta a cargo de Henry Jackman (Cap America: The winter Soldier) y cuenta con un soundtrack que incluye temas de Prince (Lets go crazy), John Denver (Annie’s song), The BoosHoss (Word up) y, por supuesto, muchas temas de Elton John … ¿cómo no querer verla?.

Recomendación: La película tiene escenas de violencia extrema y canciones de Elton John. No lleve niños, vaya con amigotes 😉

¡Que la disfruten!