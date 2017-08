Valerian y la ciudad de los mil planetas

Estreno en Chile 9 de Agosto.

Cuando dijeron que Cara Delevigne interpretaría a Laureline en “Valerian y la ciudad de los mil planetas”, película dirigida por Luc Besson, se me vinieron dos cosas a la cabeza: Don Luc cambió de diva para autocopiarse con “El quinto Elemento” y de paso capaz que saque nuevamente una pésima y guapa actriz como esposa …Afortunadamente me equivoqué.

“Valerian y la ciudad de los mil planetas” (Valerian and the city of the thousand planets) es el título de una muy entretenida película de ciencia ficción que se estrenará este 10 de Agosto en nuestros cines. Esta película tiene en su reparto actores como Dane DeHaan, Cara Delevigne, Clive Owen, Rutger Hauer, Ethan Hawke, entre otros, y extrañamente músicos como Rihana y Herbie Hancock. Un arriesgado pero afortunadamente muy bien elegido reparto. Punto para la producción.

La película en si tiene un guión bastante armadito. Luc Besson, el director, nos ofrece un relato donde cuenta las aventuras y desventuras de “Valerian y Laureline”. Estos son dos agentes que trabajan para el “Servicio Espacio-Temporal”, en un futuro que nos lleva al año 2713 donde la humanidad es tan solo una más de las especies que interactúan en un universo muy nutrido de razas de distintos tipos. Todo coordinado en una super-kilo-mega-thera ciudad, que flota en el espacio y que alberga muchas civilizaciones que conviven en armonía hasta que… y ahí es donde comienza esta historia de acción y romance. ¿Para qué te voy a arruinar la sorpresa del relato?. Solo te contaré que esta película mezcla historia de aventuras y una historia romántica, hermosamente centrada en la relación de “Valérian y Laureline”, estos dos personajes que protagonizan un antiguo comic Francés (1967) con el mismo nombre. Si bien la trama se debería centrar en la acción (como en el común de las películas de hoy) donde estos agentes intentan conectar y resolver la relación entre la destrucción de un planeta, un rapto, el último animal de una especie, un conflicto gubernamental y un conflicto ético, paralelamente nos muestran de una forma muy entretenida al mujeriego y temerario Valérian tratando de ganar las gracias de su querida Laureline. ¿Lo consigue o no en esta saga?, ¡vaya al cine!, ¡no somos una página de spoiler por Dios!.

Las actuaciones están a cargo de dos jóvenes protagonistas. El primero es Dane DeHaan quien se luce como el temerario Valerian y luego Cara Delevigne, a quien afortunadamente Luc Besson logra sacar lo mejor de su personalidad para mostrar una misteriosa Laureline en cámara, igual que lo hizo con Milla Jovovich en “El Quinto elemento”, otro punto para el director quien es capaz de mostrar coherentemente en pantalla a personajes interpretados por actores (en estos casos modelos) que no gozan de un rango actoral muy holgado.Es cosa que vea otras películas de estas dos actrices y me va a dar la razón.

Luego vienen los secundarios de Clive Owen, Rutger Hauer y Ethan Hawke, de quienes no hay mucho que criticar pues siempre logran papeles impecables, independiente del género en que se involucren, si hasta Rihanna logra sacar risas en un papel que mezcla canto con baile y luego actuación (¿se imagina la escena?, ¿Se habrá copiado Besson?).

¿Cómo no mencionar lo increíble de esta cinta?: Los efectos especiales. Nuevamente, al igual que con el quinto elemento, Besson logra mostrar un universo sólido, muy bien armado, que logra una veracidad que solo puede concebirse con un equipo profesional de filmación que involucren Cinematografía, Arte, diseño, decorados, vestuarios, maquillaje y, un fundamental, Efectos especiales. Todos trabajando como abejas para un mismo fin. No solo debemos agradecer que la tecnología exista, hay que agradecer que quienes la usaron en esta película no cayeron en el clásico mal gusto del exceso de 3d y post producción. Claramente la cinta tiene toneladas de efectos, pero afortunadamente estan bien usados. Si bien es inevitable alejar los pensamientos y las comparaciones de los planos con “El quinto Elemento” y “Star wars” (aunque les duela!), la película se arma y articula en un escenario único, veraz y cómodo para el espectador. Es fácil y liviana de ver, algo que se agradece al momento de ponerse las gafas 3D.

La música está a cargo del genial Alexandre Desplat. Claramente no es alguien que uno diga “Ah!, este gallo fue el que compuso…” pero para darte una pista de un par de trabajos fue responsable de bandas sonoras como la de “Harry Potter y las reliquias de la muerte” (1 y 2) y de peliculones como “Moonrise Kingdom” y “Gran hotel Budapest”, entre otros.

Por otra parte la película cuenta con canciones orejas y ultra probadas, como “Space Oddity” de David Bowie, Jamming de “Bob Marley and the wailers”… ¡Si hasta Cara de Levigne logró meter una canción! (I feel Everything). Ya está ultra probado que una buena banda sonora envasada que apele a su memoria emotiva lo mantendrá enganchado.

“Valerian y Laureline”, una hermosa historieta que es llevada al fin a la pantalla después de 50 años de su creación a manos de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières . Un comic inspirador de una cantidad inimaginable de películas de ciencia ficción. Con decirte que Star Wars le copia un millardo de cosas, pero esa es conversación para un vinito una vez que hayas visto la película. No es nuestra intención arruinártela con inmundos spoilers si no invitarte a ver una película para todo espectador que dura un poquito más de dos horas. No la compares con nada, solo disfrútala pues les quedó bien buena.

Si quieres leer el comic antes de ir a ver la película puedes encontrar esta historia por “Valerian: el embajador de las sombras”.

Por favor cuéntanos que te pareció la película en los comentarios.

¡Que la disfruten!







