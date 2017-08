Dos son Familia: Entrevista a Clémence Poésy

Este próximo 10 de Agosto se estrena en salas nacionales la emotiva película “DOS SON FAMILIA”, el título original en francés fue “Demain Tout Commence”, protagonizada por Omar Sy y Clémence Poésy quien interpreta a “Kristin”, un personaje para nada simpático que será responsable de varios giros de la película. Clémence Poésy recientemente suma otro personaje muy frío a su repertorio: Elise Wassermann en la miniserie The Tunnel y se destaca como la nueva chica favorita del cine francés, aquí habla sobre su papel en el film.

P: ¿QUÉ ES LO QUE LE EMOCIONÓ Y LE SEDUJO DEL GUIÓN?

Clémence: La relación de este padre con su hija, construida en torno al humor y a la ternura. Además, me había gustado mucho COMME DES FRÈRES, la anterior película de Hugo Gélin, que combinaba momentos de auténtica comedia con momentos de gran sensibilidad.

P: ¿CÓMO EXPLICAR EL COMPORTAMIENTO DE KRISTIN? AUNQUE LA PELÍCULA NO LO PRECISA, ¿USTED NECESITABA COMPRENDER POR QUÉ ACTÚA COMO LO HACE?

Clémence: Sí, traté de definir por mi parte por qué, en su opinión, este comportamiento era inevitable y la bola fue creciendo hasta que termina por salir.

P: POR OTRA PARTE, SE SUELE DECIR QUE HAY QUE DEFENDER A LOS PERSONAJES QUE UNO INTERPRETA, AUNQUE SUS COMPORTAMIENTOS SEAN A VECES IMPERDONABLES. ¿PUDO ENCONTRARLE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES?

Clémence: Sí, las encontré. Por mi parte, trataba de comprenderla lo mejor posible – pero no siempre resultaba fácil. Me pasé mucho tiempo diciéndole a Hugo que no sabía muy bien cuál era mi sitio en tal o tal escena, y él pasó mucho tiempo explicándome que precisamente mi sitio era ese: un malestar casi permanente.

P: ¿DUDÓ MUCHO A LA HORA DE ACEPTAR EL PAPEL? ¿LE DABA MIEDO?

Clémence: Sí, me daban miedo muchas cosas: es un papel complicado porque pocas cosas lo justifican – lo definen – y a veces, terminé mirándolo de una manera un poco metafórica, porque no era tan evidente encariñarse con algo concreto. Pero decidí tomármelo como una nueva experiencia de interpretación.

P: ¿CÓMO ENRIQUECIÓ O MODIFICÓ EL PERSONAJE? ¿QUÉ PROPUSO?

Clémence: Hugo, Mathieu [Oullion, el guionista] y yo habíamos tratado de que Kristin perdiera un poco el tonillo aleccionador que estaba todavía presente en el guión cuando llegué al proyecto. Yo también traté de que algunas situaciones limitaran la capacidad de decisión del personaje y le empujaran a comportamientos que, de otro modo, resultarían difíciles de entender.

P: HÁBLEME DE SU RELACIÓN CON OMAR SY ¿ENSAYÓ CON ÉL ANTES DEL RODAJE?

Clémence: Realmente no puede considerarse un ensayo al uso: charlamos un poco y nos dimos cuenta de que estaba bien no conocerse demasiado cuando ruedas las primeras escenas de la película. Luego, me encantó verle trabajar en el rodaje, ¡fue fascinante! Es un currante nato, que trabaja con mucha humildad y, al mismo tiempo, de manera muy lúdica.

P: ¿Y LA PEQUEÑA GLORIA? ¿CÓMO ENCONTRAR EL EQUILIBRIO NECESARIO ENTRE PROXIMIDAD Y DISTANCIA?

Clémence: Gloria es una maravilla. Me enamoró la felicidad que irradia y el poder observar la inteligencia, la vivacidad y la rapidez con la que leía su partitura, su papel en este equipo y en esta historia, la relajación que iba adquiriendo día a día y su gran disponibilidad.

P: ¿CÓMO DIRIGE HUGO A SUS ACTORES? ¿ES MUY RÍGIDO? ¿DEJA MUCHO MARGEN DE MANIOBRA?

Clémence: Hugo es muy preciso en la dirección de actores: sus directrices suelen ser extremadamente claras pero, al mismo tiempo, siempre prueba un amplio abanico de posibilidades.

P: EL HECHO DE RODAR EN LONDRES, QUE USTED CONOCE PARTICULARMENTE BIEN, ¿LE AYUDÓ A CONSTRUIR EL PERSONAJE?

Clémence: No sé si me ayudó a construir el personaje pero como rodábamos en un barrio que conozco bien, cerca de mi casa, al menos me permitió imaginarme una pequeña parte del personaje.

P: ¿ESTE RODAJE PASARÁ A LOS ANALES COMO UNO DE LOS MÁS DIFÍCILES QUE HA HECHO?

Clémence: En todo caso, lo recordaré como algo muy diferente. Al mismo tiempo fantástico, porque me ha permitido conocer a personas maravillosas, y complejo, porque no siempre era fácil…







TITULO : DOS SON FAMILIA

TITULO ORIGINAL: DEMAIN TOUT COMMENCE (TWO IS A FAMILY)

ESTRENO: 10 AGOSTO 2017

Género: Comedia dramática

Duración: 118 minutos

Reparto: Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston.

Director: Hugo Gélin

País de Origen: Francia

