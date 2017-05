Mio de nadie (Unforgettable)

Estreno 4 de Mayo

Thriller

Director: Denise Di Novi

Elenco: Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults.

Sinopsis: Tessa Connover (Heigl) está apenas lidiando con el final de su matrimonio cuando su ex marido, David (Stults), se compromete felizmente con Julia Banks (Dawson), no sólo llevando a Julia al hogar que una vez compartieron sino también a la vida de su hija, Lily. Tratando de asentarse en su nueva vida, Julia cree que finalmente se ha encontrado con el hombre de sus sueños, el hombre que puede ayudarla a poner su propio pasado problemático detrás de ella. Pero los celos de Tessa pronto darán un giro patológico cuando ella no se detendrá ante nada para convertir el sueño de Julia en su pesadilla definitiva.







