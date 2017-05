Actriz de Guardianes de la Galaxia protagoniza “La Morgue”

Ophelia Lovibond, actriz de Guardianes de la Galaxia, es parte del elenco de “La Morgue”, filme dirigido por André Ovredal (Trollhunter) que está arrasando en Argentina. Una terrorífica historia que además cuenta en su reparto con los actores Brian Cox (Pixels), Emile Hirsch (La Hora Más Oscura) y Olwen Catherine Kelly (Darkness on the Edge of Town), que debuta en cines chilenos el Jueves 11 de Mayo.

Dos forenses, padre e hijo, efectúan una autopsia para averiguar las causas de la muerte de una atractiva joven. Este es el segundo largometraje en inglés del realizador noruego tras el éxito que cosechó en 2010 con “Trollhunter”.

• Título Original: “La Autopsia de Jane Done”

• Título en Chile: La Morgue

• Duración: 86 minutos (1 hora, 26 minutos)

• Calificación: Pendiente

• Estreno: Jueves 11 de Mayo 2017

• Género: Terror, Thriller

• Director: André Ovredal

• Elenco: Brian Cox, Emile Hirsch, Ophelia Lovibond y Olwen Catherine Kelly

• Sinopsis: En un pequeño pueblo de Virginia aparece el cuerpo desnudo y semienterrado de una hermosa joven, misteriosa víctima de homicidio sin causa de muerte aparente. Sin huellas dactilares que puedan identificarla ni signos externos de violencia, los agentes de policía encargarán la resolución del enigma a Tommy Tilden (Brian Cox) y su hijo Austin (Emile Hirsch), los dueños de la funeraria local. Ambos dispondrán de una larga noche para encontrar respuestas a través de una reveladora autopsia hecha con metódica precisión. Cada incisión proporcionará a los forenses una nueva e inquietante pista para desentrañar el misterio del perfecto estado externo del cuerpo de Jane Doe.